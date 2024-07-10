Pedullà: "Fiorentina ha in pugno Valentini. Operazione per gennaio se non arriva accordo per liberarlo subito"

La Fiorentina è piombata su Nicolas Valentini, difensore centrale classe 2001, e ha intenzione di mantenere il vantaggio. Gli accordi sono stati impostati, come anticipato stamattina: potremmo dire ch...

La Fiorentina è piombata su Nicolas Valentini, difensore centrale classe 2001, e ha intenzione di mantenere il vantaggio. Gli accordi sono stati impostati, come anticipato stamattina: potremmo dire che siamo a un passo dall’accordo, manteniamo quel minimo di prudenza che serve in situazioni del genere. La concorrenza era importante, fino alle firme serve pazientare, ma il club viola pensa di aver mosso passi decisivi per uno specialista affidabile e in scadenza a dicembre con il Boca. Un’operazione impostata per il mercato di gennaio, possiamo dire un colpo per la sessione invernale quando siamo quasi a metà luglio... La strategia è questa, a meno che non si trovi un’intesa per liberarlo entro questa sessione di mercato. Ma intanto la Fiorentina ha in pugno Valentini, la cosa che più conta. A scriverlo è Alfredo Pedullà.

LA FIORENTINA NON VUOLE LUCCA. L’ATTACCANTE DELL’UDINESE NON RIENTRA NEI PIANI DELLA SOCIETÀ VIOLA

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