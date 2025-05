Burdisso: “Proposi a Barone e Pradè, Italiano. Quando arrivai, la Fiorentina lottava per la salvezza”

Nicolas Burdisso, ex dirigente della Fiorentina, ha così parlato al Corriere dello Sport: “Mi chiamarono Pradè e Barone, avevano bisogno di una figura tecnica, stavo valutando diverse offerte, avevo fatto tanto scouting. In quel periodo ho conosciuto Italiano, l’ho proposto subito. Quando sono arrivato, la Fiorentina stava lottando per non retrocedere, poi abbiamo intrapreso un nuovo percorso, abbiamo fatto diversi acquisti, alzando il livello tecnico. Sono stati tre anni molti importanti, abbiamo giocato quasi 60 partite a stagione. Sono andato via ma mantengo bellissimi rapporti”.