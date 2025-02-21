TMW: "Burdisso avvistato durante Roma-Porto all'Olimpico: l'ex viola potrebbe essere un nuovo dirigente giallorosso"

L'ex dirigente della Fiorentina potrebbe ricoprire un ruolo importante nella prossima dirigenza capitolina

A Roma in occasione della gara di ritorno tra i giallorossi di Ranieri ed il Porto è stato visto in tribuna l'ex dirigente viola Burdisso. L'argentino aspetterebbe, secondo TMW, una chiamata dai Friedkin per tornare nella Capitale a lavorare in società. Tempo fa, sotto la gestione De Rossi, ci furono dei primi segnali verso questa direzione, ma che non si sono concretizzati. Adesso il futuro potrebbe tornare a vestirsi di giallorosso per Burdisso che è libero e sarebbe felice di una chiamata, forte anche dell’ottimo rapporto con Ranieri costruito ai tempi della militanza alla Roma di entrambi circa 15 anni fa.