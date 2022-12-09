Nazione rivela, Burdisso ha visionato ai mondiali in Qatar Ounahi dell’Angers e Sargent del Norwich
Burdisso è volato in Qatar per vedere da vicino il mondiale, il direttore tecnico della Fiorentina ha messo degli occhi sul taccuino
A cura di Redazione Labaroviola
09 dicembre 2022 16:43
Secondo quello che riporta La Nazione, nei giorni trascorsi in Qatar, il direttore tecnico della Fiorentina Burdisso ha studiato Azzedine Ounahi dell’Angers, che ha ben impressionato con il Marocco, e Josh Sargent del Norwich, che ha brillato con gli Stati Uniti. Degli USA piace anche il figlio d’arte Weah. Si tratta di tutti profili extracomunitari, e quindi da poter essere eventualmente messi sotto contratto la prossima estate.
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