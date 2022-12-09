Nazione rivela, Burdisso ha visionato ai mondiali in Qatar Ounahi dell’Angers e Sargent del Norwich

Burdisso è volato in Qatar per vedere da vicino il mondiale, il direttore tecnico della Fiorentina ha messo degli occhi sul taccuino

Secondo quello che riporta La Nazione, nei giorni trascorsi in Qatar, il direttore tecnico della Fiorentina Burdisso ha studiato Azzedine Ounahi dell’Angers, che ha ben impressionato con il Marocco, e Josh Sargent del Norwich, che ha brillato con gli Stati Uniti. Degli USA piace anche il figlio d’arte Weah. Si tratta di tutti profili extracomunitari, e quindi da poter essere eventualmente messi sotto contratto la prossima estate.

LE PAROLE DI PRADE

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