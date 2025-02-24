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Burdisso: "In Serie A Italiano è uno dei migliori, lo considero un tecnico bravissimo e preparato"

L'ex dirigente viola ha detto la sua riguardo ai più bravi in Serie A per quanto concerne i tecnici in circolazione

A cura di Mirko Carmignani
24 febbraio 2025 19:16
Burdisso: "In Serie A Italiano è uno dei migliori, lo considero un tecnico bravissimo e preparato" -
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Al Messaggero ha parlato l'ex dirigente viola ed ancora senza squadra Nicolas Burdisso che si è espresso su vari temi: "In Italia ci sono tanti ottimi tecnici, a me piacciono Conte, Inzaghi ed Italiano perché è uno dei migliori e rientra nel rango dei più bravi in Serie A. Il migliore è Gasperini che resta un genio assoluto."

Su De Rossi: "Mi piace perché ha personalità e diventerà un allenatore da top club, mi è dispiaciuto com'è finita la sua esperienza a Roma ma sono sicuro che tornerà ad allenare in una squadra forte perché è un uomo competente ed un vero leader nello spogliatoio. Sicuramente in futuro lavoreremo insieme perché ci fidiamo ciecamente e siamo grandi amici."

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