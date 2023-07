Nazione, Burdisso spinge per Beltran, il River alla Fiorentina chiede 30 milioni non trattabili

I rossoneri sono al momento i protagonisti del mercato, anche per quanto riguarda le punte, interessati al giovanissimo Alejo Veliz (in lizza anche il Torino), gioiellino 18enne del Rosario Central – cantera eccellente, visto che, tra gli altri, Di Maria viene proprio da lì – che pareva invece finito nel taccuino di Nicolas Burdisso.L’uomo mercato viola invece, ovviamente profondo conoscitore e frequentatore dei campionati della Milonga, pare che abbia messo gli occhi su Lucas Beltran, roccioso e tecnico centravanti del River Plate, idolo del ’Monumental’. Operazione con un esborso non trascurabile: 20 milioni di euro, non trattabili. E’ questo quanto chiedono i Millonarios per il loro bomber.

Nato a Cordoba nel 2001, Beltran ha contribuito con le sue reti a far vincere il campionato al River di Demichelis. In Argentina se non hai un soprannome, non sei nessuno. E allora El Vikingo ha atteso il suo momento, sfruttandolo al meglio. La Fiorentina, pare, avergli messo gli occhi addosso da un po’ di tempo e ora, dopo aver fatto cassa con Igor e Terzic e l’ormai certa partenza di Amrabat, vuole investire subito. Non necessariamente con la cessione di Cabral che, è vero, è quello che ha più richieste, ma è un ’pallino’ di Rocco che lo ha sempre difeso a oltranza. Anche Jovic, per la verità, ma per il brasiliano il presidente viola ha un affetto speciale. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, L’ANNUNCIO DI SPORTITALIA