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Milan valuta Burdisso come direttore sportivo: l'ex Fiorentina potrebbe affiancare Ibra e Moncada

Ci sono molti interrogativi sulla situazione societaria del Milan, in particolare riguardo alla mancanza di un direttore sportivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club rossonero sta valutan...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 febbraio 2025 16:15
Milan valuta Burdisso come direttore sportivo: l'ex Fiorentina potrebbe affiancare Ibra e Moncada - Firenze, stadio A.Franchi, 17.04.2023, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 17.04.2023, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Ci sono molti interrogativi sulla situazione societaria del Milan, in particolare riguardo alla mancanza di un direttore sportivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club rossonero sta valutando diverse opzioni, con il mese di marzo che si prevede cruciale per prendere una decisione. Tra i profili in esame ci sarebbero Igli Tare, Fabio Paratici, François Modesto, Andrea Berta, e anche l'ex direttore tecnico della Fiorentina, Nicolas Burdisso. Quest'ultimo potrebbe iniziare una nuova esperienza, lavorando al fianco di Ibrahimovic e Moncada.

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