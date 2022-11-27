Nazione, Burdisso è in Qatar, caccia aperta ai nuovi talenti per la Fiorentina
II quinto esponente della pattuglia viola ai Mondiali è arrivato in Qatar
II quinto esponente della pattuglia viola ai Mondiali è arrivato in Qatar. Da ieri anche il direttore tecnico della Fiorentina, Nicolas Burdisso, partecipa alla missione mondiali come osservatore per la società di Commisso.
L'argentino terrà d'occhio i viola convocati alla Coppa del mondo con le rispettive nazionali, ma cercherà di capire quali potrebbero essere i giocatori impegnati nella rassegna che potrebbero fare comodo alla Fiorentina. Insomma, si è ufficialmente aperta la caccia ai nuovi talenti che si metteranno in mostra durante il Mondiale. Lo scrive La Nazione.
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