Serata di gala a San Siro: anche Burdisso in tribuna per assistere ad Inter-Atletico Madrid di ieri sera

Tra le grandi stelle internazionali e gli ex calciatori che si sono recati a San Siro per vedere la partita di Champions di ieri sera tra Inter ed Atletico Madrid è stato inquadrato il direttore tecnico gigliato Nicolas Burdisso, a fianco del suo ex compagno di squadra ai tempi dell’Inter e connazionale Walter Samuel, membro dello staff della nazionale argentina campione del mondo in carica.