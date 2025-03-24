Lorenzo De Santis: "Fiorentina obiettivo Europa League, Beltran deve fare di più, Valentini sorpresa"

Per l'esperto di mercato Kean è l'ago della bilancia della stagione viola. Beltran segna poco mentre Valentini sta stupendo a Verona

Lorenzo De Santis, intermediario di mercato ed esperto di calcio sudamericano, è intervenuto a Lady Radio per discutere della Fiorentina e dei suoi protagonisti, tra cui Moise Kean, Beltran e Valentini. Secondo De Santis, l'obiettivo primario della squadra è la qualificazione all'Europa League, anche se la strada non è semplice: "Questa rosa è migliore rispetto a quella dello scorso anno, e se l'obiettivo non venisse raggiunto, la Fiorentina dovrà prendere decisioni per il futuro. La qualificazione all'Europa League, comunque, sarebbe un successo".

Parlando dei singoli, De Santis ha sottolineato il ruolo cruciale di Kean: "È fondamentale per la Fiorentina, non solo per i suoi gol. La sua clausola attirerà sicuramente l'interesse di molti, ma trattenerlo sarebbe una mossa importante per la crescita futura della squadra". Sull'attaccante argentino Beltran, l'esperto ha aggiunto: "Lo vedo bene in un attacco a due, ma deve migliorare i suoi numeri in zona gol, può fare di più". Infine, un elogio per Valentini, che ha impressionato sin dal suo arrivo a Verona: "Mi ha sorpreso per il suo impatto e il suo approccio al calcio italiano. La Fiorentina ha fatto una buona scelta. Sono curioso di vederlo in ritiro a luglio".