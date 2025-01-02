TMW: "Fatta per Quarta al River, lo sostituiranno Valentini e Pablo Mari. Moreno in prestito al Monza"

Daniele Pradè sta lavorando giorno dopo giorno per costruire un nuovo sogno per la Fiorentina. E i primi colpi sono già a segno o pronti per essere definiti. E' arrivato ieri Nicolas Valentini preso a...

Daniele Pradè sta lavorando giorno dopo giorno per costruire un nuovo sogno per la Fiorentina. E i primi colpi sono già a segno o pronti per essere definiti. E' arrivato ieri Nicolas Valentini preso a parametro zero dal Boca Juniors. Andrà a rinforzare il pacchetto arretrato di Raffaele Palladino che oramai ha virato sulla difesa a quattro, anche se i tanti rinforzi in mezzo fanno pensare che si voglia tenere anche la carta della retroguardia a tre sempre pronta. Prenderà il posto di Lucas Martinez Quarta non appena il River Plate troverà l'intesa con il club gigliato che chiede 7 milioni di euro per far partire il giocatore. Per lui sarebbe (sarà) un ritorno coi Millonarios. Non solo: Palladino ha richiesto Pablo Mari del Monza, il giocatore ha aperto all'addio e anche il club brianzolo: a fare il percorso inverso potrebbe essere l'argentino Matias Moreno che a Firenze non sta trovando spazio. Lo scrive Tuttomercatoweb

MARIANELLA ADDIO QUARTA