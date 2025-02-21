Valentini ha già conquistato Verona: "È il leader che serve. Difensore di razza, piace molto ai tifosi"

Victor Hugo Sotomayor, ex difensore argentino dell’Hellas Verona , ha rilasciato un’intervista al Corriere di Verona, parlando di Nicolas Valentini, difensore centrale della Fiorentina, ora in prestit...

Victor Hugo Sotomayor, ex difensore argentino dell’Hellas Verona , ha rilasciato un’intervista al Corriere di Verona, parlando di Nicolas Valentini, difensore centrale della Fiorentina, ora in prestito ai gialloblù."Per diversi mesi, Valentini è rimasto fermo, in attesa che il suo contratto scadesse. Da svincolato è arrivato alla Fiorentina e successivamente al Verona. È stata un’ottima scelta per lui e per il club. È il leader che serve al Verona: un difensore di grande razza, con la grinta che piace tanto ai tifosi".