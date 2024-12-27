Ceccarini annuncia: "Valentini a Firenze il primo gennaio per le visite mediche. Firmerà fino al 2029"

Finalmente l'ex Boca è pronto a sbarcare a Firenze, un innesto importante che potrebbe anticipare l'uscita imminente di Martinez Quarta

Come riportato sul suo profilo Twitter dal direttore di TMW Niccolò Ceccarini, il difensore centrale argentino Nicolas Valentini sarà a Firenze il 1 Gennaio per sostenere le visite mediche e firmare il suo contratto con la Fiorentina. L'ex Boca arriva a parametro zero e firmerà un accordo per 4 anni e mezzo fino al 2029.

Curva Fiesole: “Domani tutti a Piazzale Montelungo a caricare la squadra in partenza per Torino”

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