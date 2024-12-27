Curva Fiesole: "Domani tutti a Piazzale Montelungo a caricare la squadra in partenza per Torino"
Gli Ultras che non saranno presenti allo Stadium come da diversi anni a questa parte, si sono dati appuntamento per spronare la squadra
In vista del match contro la Juventus a Torino di domenica, la Curva Fiesole ha diramato un comunicato sui propri canali ufficiali social:
"La Curva Fiesole, chiama a raccolta tutta la tifoseria domani, Sabato 28 Dicembre, alle ore 15:15 presso il Piazzale Montelungo, per caricare la squadra in partenza per Torino in vista del match di Domenica, nel quale i gruppi organizzati della Curva Fiesole non saranno presenti per i soliti motivi che ci costringono a disertare questa trasferta, ormai, da anni. NOI NON TI LASCEREMO MAI DA SOLA!
Lo riporta tuttomercatoweb.com
Di Marzio annuncia: “Quarta ad un passo dal River Plate. Offerta da 6 milioni, la Fiorentina chiede 8”
https://www.labaroviola.com/di-marzio-annuncia-quarta-ad-un-passo-dal-river-plate-offerta-da-6-milioni-la-fiorentina-chiede-8/282343/