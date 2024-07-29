De Santis: "Linea dura del Boca su Valentini. Rischia di arrivare alla Fiorentina dopo 8 mesi di fermo"

Intervenuto a Lady Radio, l'intermediario e procuratore attivo sul mercato sudamericano Lorenzo De Santis ha trattato l'argomento Nicolas Valentini, prossimo acquisto della Fiorentina da svincolato, a...

Intervenuto a Lady Radio, l'intermediario e procuratore attivo sul mercato sudamericano Lorenzo De Santis ha trattato l'argomento Nicolas Valentini, prossimo acquisto della Fiorentina da svincolato, a dicembre: "Il rischio è che possa arrivare a Firenze dopo aver sommato sette-otto mesi di inattività. Sarei curioso di capire se il club viola sia più propenso a prendere subito Valentini oppure se preferisce andare a prendere un altro difensore, tenendosi la possibilità di portare l'argentino in Italia a zero in inverno. Di sicuro, il Boca non lo farà più giocare, il club ha confermato la linea dura su di lui”.

RADIO BRUNO RIVELA: “PALLADINO HA PREFERITO KEAN A DALLINGA. ARRIVERÀ UN CENTRAVANTI DI RISERVA”

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