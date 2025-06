Da Verona: “L’Hellas vuole Valentini, ma la Fiorentina non ha fretta di cederlo”

Il Corriere di Verona ha parlato della trattativa che la società veronese vorrebbe approfondire per il difensore argentino viola Nicolas Valentini, giunto a gennaio dal Boca Juniors e che non ha mai giocato a Firenze. Infatti, con l’arrivo di Viti in viola, il reparto difensivo della Fiorentina è pieno di centrali registrando le conferme di Comuzzo, Pongracic, Ranieri e Pablo Mari e l’arrivo dell’ex Empoli con i due argentini non sicuri di restare. Infatti, pure Moreno piace ai veneti ma l’obiettivo principale resta il giocatore che ha disputato i primi 6 mesi del 2025 nella città di Romeo e Giulietta. La Fiorentina non ha fretta e aspetta l’arrivo di Pioli per valutare il giocatore in quanto non è affatto sicura di cedere Valentini.