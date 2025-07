Moreno e Valentini sono stati chiesti dal Verona. Tra i club c’è una trattativa in corso per trovare la formula adeguata. Se per Valentini si tratta di un ritorno in gialloblù, per Moreno arriverebbe l’occasione di giocare con continuità, visto lo scarso minutaggio nella Fiorentina. Non solo Verona, Moreno piace anche in Spagna a Espanyol e Levante. La Fiorentina però vorrebbe veder da vicino Moreno in Italia, mentre su Valentini l’ultima parola spetterà a Pioli. Lo riporta La Repubblica.