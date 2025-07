TMW: “La pista Valentini-Verona resta viva, club al lavoro per trovare l’accordo con la Fiorentina”

Come già emerso nella serata di ieri, si avvicina un rinforzo in difesa per l’Hellas Verona, a un passo dal camerunense Enzo Ebosse (26 anni), di proprietà dell’Udinese e rientrato nelle scorse settimane dal prestito allo Jagiellonia, in Polonia. Atteso già in queste ore alle visite mediche con il Verona, nel caso in cui queste fossero superate arriverebbe anche l’annuncio ufficiale dei gialloblù, per un trasferimento impostato sulla base del prestito. L’arrivo di Ebosse, apprendiamo, non cambia comunque la situazione attorno a Nicolas Valentini, difensore argentino della Fiorentina per il cui ritorno a Verona il club scaligero sta lavorando. Lo scrive Tuttomercatoweb