Valentini: "Futuro? Ora ho un obiettivo chiaro. Non penso a quello che accadrà quest'estate"

Dopo il pareggio a reti inviolate dell'Hellas Verona contro il Parma, in conferenza stampa ha parlato anche il difensore degli scaligeri, Nicolas Valentini, in prestito secco dalla Fiorentina. E il di...

Dopo il pareggio a reti inviolate dell'Hellas Verona contro il Parma, in conferenza stampa ha parlato anche il difensore degli scaligeri, Nicolas Valentini, in prestito secco dalla Fiorentina. E il difensore ha così risposto alla domanda sul suo futuro: "Il clean sheet di oggi non è merito mio, ma di tutta la squadra. I tifosi poi ci hanno dato una grande mano, il loro appoggio per noi è molto importante. Il mio futuro? Ora ho un obiettivo chiaro, al momento non penso a quello che accadrà quest’estate".