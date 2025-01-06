Domani alle 14:30 ci sarà la presentazione di Valentini al Viola Park, il difensore parla già Italiano

L'ultimo rinforzo in ordine cronologico in casa Fiorentina è Nicolas Valentini, roccioso difensore Argentino bloccato dalla Fiorentina nel mercato estivo e arrivato qualche giorno fa a Firenze. Valent...

L'ultimo rinforzo in ordine cronologico in casa Fiorentina è Nicolas Valentini, roccioso difensore Argentino bloccato dalla Fiorentina nel mercato estivo e arrivato qualche giorno fa a Firenze. Valentini si presenterà ai tifosi viola e ai giornalisti presenti in sala domani alle 14:3o nella splendida cornice del Viola Park. Sarà un ottima occasione per chiedere a Valentini innanzitutto delle sue condizioni fisiche considerando che non gioca una partita ufficiale dall'Aprile scorso, e per il difensore sarà l'occasione di mostrare a tutti i progressi fatti con l'Italiano. Infatti Valentini al suo arrivo al Viola Park a stupito tutti rispondendo ai canali ufficiali già in Italiano, apprendimento della lingua forse aiutato anche dalle sue origini

INFORTUNI GUDMUNDSSON

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