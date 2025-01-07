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Ferrari: "Valentini ha scelto la Fiorentina e ha mantenuto la promessa. Volevamo portarlo prima"

Durante la presentazione di Nicolas Valentini, nuovo difensore centrale della Fiorentina, il direttore generale del club viola Alessandro Ferrari ha introdotto così l'ex giocatore del Boca Juniors: "P...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 gennaio 2025 14:55
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Durante la presentazione di Nicolas Valentini, nuovo difensore centrale della Fiorentina, il direttore generale del club viola Alessandro Ferrari ha introdotto così l'ex giocatore del Boca Juniors: "Presentiamo con piacere Nicolas, una storia nata mesi fa. Il giocatore quando ci siamo parlati mesi fa ha scelto noi e ha mantenuto fede alla promssa. Volevamo portarlo prima da noi ma non è stato possibile... ha comunque passato il capodanno qua, ad Assisi, imparando anche un po' di italiano".

VALENTINI: “LA FIORENTINA MI HA CONVINTO SUBITO. POSSO GIOCARE DOVE VUOLE IL MISTER, NON HO PROBLEMI”

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