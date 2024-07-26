Dall'Argentina: "L'entourage di Valentini è sicuro che la Fiorentina lo libererà subito dal Boca Juniors"

La Fiorentina potrebbe pagare un compenso per liberare Valentini già quest'estate. Qualche perplessità del Boca

La Fiorentina si rinforza in difesa ingaggiando Nicolas Valentini, in scadenza con il Boca Juniors. Il dubbio che permane è circa il suo arrivo a Firenze, perché il difensore classe 2001 potrebbe vestire la maglia viola a partire da gennaio, quando scadrà il suo contratto (31 dicembre). Secondo quanto riporta il giornalista argentino Augusto Cesar, Valentini ha già un accordo con i viola circa il suo contratto e il suo entourage sostiene che la Viola offrirà subito un compenso per liberarlo dal Boca. Tuttavia, fonti vicine agli Xeneizes non credono che ciò accadrà. Situazione tutta da seguire.

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