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Dall'Argentina: "L'entourage di Valentini è sicuro che la Fiorentina lo libererà subito dal Boca Juniors"

La Fiorentina potrebbe pagare un compenso per liberare Valentini già quest'estate. Qualche perplessità del Boca

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 luglio 2024 17:04
Dall'Argentina: "L'entourage di Valentini è sicuro che la Fiorentina lo libererà subito dal Boca Juniors" -
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La Fiorentina si rinforza in difesa ingaggiando Nicolas Valentini, in scadenza con il Boca Juniors. Il dubbio che permane è circa il suo arrivo a Firenze, perché il difensore classe 2001 potrebbe vestire la maglia viola a partire da gennaio, quando scadrà il suo contratto (31 dicembre). Secondo quanto riporta il giornalista argentino Augusto Cesar, Valentini ha già un accordo con i viola circa il suo contratto e il suo entourage sostiene che la Viola offrirà subito un compenso per liberarlo dal Boca. Tuttavia, fonti vicine agli Xeneizes non credono che ciò accadrà. Situazione tutta da seguire.

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