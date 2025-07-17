Pedullà: "Fiorentina pronta a dare il via libera per Valentini al Verona, operazione in prestito"
Un’altra esperienza a Verona per Nicolas Valentini, difensore centrale argentino classe 2001 di proprietà della Fiorentina. Il discorso tra i due club è in piedi, ci saranno approfondimenti nelle pros...
A cura di Redazione Labaroviola
17 luglio 2025 11:38
Un’altra esperienza a Verona per Nicolas Valentini, difensore centrale argentino classe 2001 di proprietà della Fiorentina. Il discorso tra i due club è in piedi, ci saranno approfondimenti nelle prossime ore, atteso il via libera della Fiorentina per un nuovo prestito di Valentini a Verona. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito