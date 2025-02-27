Pasculli (ex Lecce): "Beltran? non segna, non gioca vicino alla porta..il problema è chi lo ha scelto"

Per l'ex attaccante argentino su Beltran è stata sbagliata valutazione. Acquistato come centravanti, non è ancora chiaro dove possa rendere

L'ex attaccante argentino del Lecce Pedro Pasculli è intervenuto a Radio Bruno Toscana, parlando dell'imminente sfida tra la squadra pugliese e la Fiorentina, soffermandosi in particolar modo sugli argentini di proprietà viola:

"Sarà una bella partita ma difficile per entrambe. Il Lecce è consapevole di affrontare una buona squadra, la Fiorentina nelle ultime partite non sta andando tanto bene. Giampaolo ha cambiato la mentalità, è consapevole. Dal centrocampo in avanti sta andando bene, può creare situazioni di goal in qualsiasi momento”

“Beltran? Quando prendo un giocatore devo sapere che ruolo ha, ma ancora non si è ancora capito in quale posizione possa giocare se punta centrale, esterno o seconda punta. Questo problema in Italia è frequente. Se cerco un centravanti vado a prendere Batistuta, Pasculli o Higuain, per dire…Rimane il fatto che non fa gol, che non gioca vicino alla porta o che magari non ha il sostegno del centrocampo. Il problema comunque è di chi ha scelto e portato Beltran alla Fiorentina, è lì l'errore. Poi è uno che certamente dà l’anima e lotta sempre”

“Valentini è un ottimo difensore, ora deve prendere fiducia e confidenza. La Fiorentina lo ha dato in prestito per farlo giocare ed è stato giusto. A Firenze non sarebbe stato titolare, così può fare esperienza, si farà le ossa e potrà capire il calcio italiano ed europeo”.