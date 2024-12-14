Corriere dello Sport: “A fine 2024 arriva Valentini. Esterno? Ostacolo economico per Berardi”

La Fiorentina in questo mercato invernale non rivoluzionerà la squadra

In generale la Fiorentina eviterà di rivoluzionare la squadra nella finestra di mercato invernale. Prima di tutto accoglierà il difensore argentino Nicolas Valentini, atteso al Viola Park prima della fine del 2024 e sulle cui qualità la dirigenza e l'allenatore credono fortemente. Dopodiché, se ci sarà convergenza con le analisi di Palladino, si guarderà attorno per trovare un centrocampista.

Riguardo all'esterno, infine, è sempre più complicato immaginarsi un nuovo tentativo per Berardi: le condizioni economiche imposte dal Sassuolo sono ritenute sconvenienti dalla Fiorentina, il classe 1994 è destinato a rimanere un obiettivo del passato e non del futuro. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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