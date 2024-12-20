TMW rivela: Valentini finalmente in viola, l'argentino sarà a Firenze alla fine della prossima settimana

Secondo quanto riportato da TMW, l'ormai ex difensore del Boca, Valentini, sarà a Firenze alla fine della prossima settimana

Da diversi mesi, la Fiorentina ha definito un acquisto in vista della sessione di mercato di gennaio: si tratta di Nicolas Valentini, difensore centrale mancino attualmente in forza al Boca Juniors, che si unirà alla squadra guidata da Raffaele Palladino nei prossimi giorni. Il giocatore argentino, che nei piani della Fiorentina dovrebbe rappresentare un'alternativa a Luca Ranieri, secondo le informazioni raccolte dalla redazione di TMW, arriverà in Italia la settimana prossima. Valentini, il cui contratto scadrà il 31 dicembre, sottoscriverà un accordo con la Fiorentina a parametro zero, e i contratti saranno depositati all'apertura del mercato.

Nei giorni passati, Burdisso ha commentato l'imminente arrivo di Valentini a Firenze dichiarando: "Stava emergendo una situazione particolare, ma non ho mai avuto contatti diretti con il giocatore o il suo entourage. Qualsiasi vicenda che coinvolga un calciatore del Boca fa parte delle normali dinamiche di mercato, ma non ho mai discusso di Valentini con la Fiorentina. Ne ho parlato anche con Riquelme, dicendogli: Sta accadendo questa cosa, ma io non c’entro nulla. Ho lasciato la Fiorentina. La gestione del giocatore è stata curata da qualcuno che non ha alcun legame con me”

Qualche settimana fa, Martinez Quarta ha rilasciato a TMW alcune dichiarazioni sui connazionali Moreno e Valentini: "Sono grandi giocatori. Mati è già qui con noi, si sta allenando bene, si è integrato perfettamente nel gruppo e dimostra di avere molta qualità. Ci darà un contributo importante sia ora che in futuro. Valentini arriva dal Boca, ha disputato finali... È un giocatore giovane ma con esperienza, quando arriverà lo accoglieremo con entusiasmo".

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