Bertoni avvisa la Fiorentina: "Moreno abile nella marcatura. Valentini ha più qualità ed esperienza"

Bertoni ha raccontato i due colpi argentini messi a segno dalla Fiorentina

Daniel Bertoni, ex calciatore della Fiorentina, è così intervenuto al Corriere dello Sport, ecco le sue parole su Moreno e Valentini: "Moreno? Ammetto di conoscere di più Valentini, ma anche Matias è un ottimo prospetto. E’ un difensore già strutturato fisicamente, abile nella marcatura: la Fiorentina ha fatto un investimento a mio avviso consistente su un giovane di prospettiva, che ovviamente avrà il compito di dimostrare valore e affidabilità in ogni occasione in cui sarà chiamato in causa. Valentini? Caratteristiche tecniche e atletiche simili a quelle di Moreno, con più qualità e più esperienza, accumulata ad esempio con la finale della Libertadores e nelle qualificazioni olimpiche. Poi, Valentini a Parigi non c’è andato dopo l’esclusione dalla rosa del Boca ad aprile per la questione del contratto, ma che sia un buon difensore non ci sono dubbi: in Italia possono diventare protagonisti entrambi".

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