Gazzetta: “La Fiorentina aspetta Valentini sennò Biraghi farà il braccetto fino a gennaio”

La Fiorentina sta cercando di capire se arriverà o meno un altro centrale

Partito Milenkovic e arrivato Pongracic, la dirigenza viola sta cercando di capire se arriverà o meno un altro centrale. Il primo nome è quello di Nicolas Valentini, giocatore viola dal prossimo gennaio ma che la Fiorentina spera di portare a Firenze già in questa sessione di mercato. C'è prima da trattare con il Boca Juniors e non sarà per niente facile. L'altra opzione è quella di usare Biraghi come braccetto fino a gennaio e poi tornare sul mercato per trovare un nome nuovo per la difesa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.