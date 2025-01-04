Amoruso: "Quarta non è mai migliorato, come difensore non è mai stato un granché"

L'ex difensore di Fiorentina e Bari ha parlato della sfida tra viola ed azzurri del Franchi e dell'addio di Quarta

A Radio Bruno è intervenuto l'ex difensore viola Lorenzo Amoruso che ha parlato della sfida di oggi pomeriggio contro il Napoli: "Non ho paura del Napoli, è una squadra forte ma comunque ha diverse problematiche come lo stesso Conte ha ammesso sempre in conferenza stampa. Una squadra di valore, ma che si sta costruendo, per intenderci non è l'Inter. Se avessimo affrontato l'Inter sarebbe stato peggio mentre il Napoli ha diversi punti deboli e mi aspetto che Palladino l'abbia preparata su questo."

Su Quarta: "Sono dispiaciuto perché mi aspettavo un altro giocatore e negli anni pensavo migliorasse, invece ha sempre fatto più errori e non ha mai dimostrato un granché. Lo valuto meglio per la fase offensiva che difensiva ma essendo un difensore questo non è positivo affatto."

Su Valentini: "Non conoscevo il giocatore, quindi, quando è iniziata la trattativa me lo sono studiato un po' e credo possa crescere molto. Si tratta di un giocatore che sa impostare e che non disdegna il contatto fisico, credo che gli manchi solo la partita però chiaramente la sua inattività è una bella incognita. Spero si adatti velocemente al nostro campionato."

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