Gazzetta non ha dubbi: “Valentini e Fortini resteranno nella rosa della Fiorentina”

Da Sottil a Nzola passando per Barak. Un lavoro enorme per la dirigenza della Fiorentina che deve ancora definire l’allenatore, ma a breve avrà il rientro di un vero e proprio esercito di prestiti che tornano alla base. Un’intera squadra a cui andrà trovata una nuova sistemazione. Dipenderà in parte dal nuovo tecnico, ma due decisioni sono già state prese dalla società: il centrale Nicolas Valentini che era al Verona e l’esterno sinistro Nicolò Fortini alla Juve Stabia verranno tenuti in rosa. In difesa rientra anche Lorenzo Lucchesi che ha fatto bene alla Reggiana e potrebbe fare almeno la prima parte del ritiro estivo per poi trovare una soluzione diversa. Rimarrà Kouame che a Empoli si è lesionato il crociato e quindi si rimetterà a posto al Viola Park. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.