Corriere dello Sport: “Valentini firmerà fino al 2029, ingaggio da circa 1 milione netto a stagione”  

Nei primi giorni della prossima settimana sarà ufficialmente un giocatore viola

La Fiorentina si prepara a rinnovare la difesa con un'operazione tutta argentina. E in arrivo Nicolas Valentini, classe 2001, dal Boca Juniors. Il difensore sarà ufficialmente un giocatore viola entro i primi giorni della prossima settimana, dopo essere stato bloccato a parametro zero lo scorso giugno.

Valentini firmerà un contratto di quattro anni e mezzo, fino al giugno 2029, con un ingaggio di circa 1 milione di euro netto a stagione. Nonostante un tentativo della Fiorentina di anticipare l'arrivo offrendo al Boca 2,5 milioni di euro, la controparte ha rifiutato, chiedendo almeno 5 milioni e una percentuale sulla futura rivendita.

Rimasto in Sudamerica come separato in casa, Valentini è stato escluso sia dal club che dalla Nazionale argentina, ma la Fiorentina ha inviato un preparatore atletico per mantenere la sua forma. Ora il giocatore è pronto a unirsi ai nuovi compagni e a mettersi a disposizione al più presto. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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