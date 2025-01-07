Amoruso: "Ma a cosa serve Pablo Marí? Mica è Beckenbauer. Abbiamo preso Valentini e abbiamo 7 centrali"

L'ex difensore della Fiorentina Amoruso è intervenuto al Pentasport, parlando di mercato e dell'eventuale acquisto di Pablo Marí

L’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, toccando numerosi temi in casa viola, tra cui il mercato e un probabile arrivo di Pablo Marí dal Monza. Queste le sue parole:

Io credo che questa Fiorentina abbia tanta qualità, eccezion fatta per quei 3-4 elementi da cedere, che ti porteranno soldi. Ma a cosa serve Pablo Marí? Hai preso Valentini, secondo me ci stiamo complicando la vita in un modo esagerato. Abbiamo 7 difensori centrali dai. Ma Valentini che l'hai preso a fare quindi? Il leader in difesa lo può fare Valentini. Ma Pablo Marì chi è? Beckenbauer? Lui è un giocatore del Monza, dai. Guarda Colpani, doveva sostituire Nico, se tanto mi da tanto è la stessa cosa. E chi vai a sostituire? Comuzzo? Ma dai.

AMORUSO CRITICA PALLADINO

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