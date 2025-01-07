Amoruso duro con Palladino: "Contro il Napoli decisioni folli. Se non vince col Monza lo manderei via"

L'ex difensore della Fiorentina Amoruso ha criticato le scelte di Palladino contro il Napoli, che hanno portato i Viola a perdere per 0 a 3

L’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, criticando duramente le scelte di Palladino contro il Napoli, che hanno portato i Viola a subire una rotonda sconfitta per 0 a 3. Queste le sue parole:

La squadra non stava facendo benissimo ultimamente. Palladino ha deciso di cambiare alla vigilia di un match determinante per il futuro della Fiorentina, ha scelto di mettere un giocatore che ha giocato 15 minuti forse in campionato più qualche spezzone di coppa, l'ha messo in una difesa a 3 quando non l’ha mai fatto. Poi ha deciso di cambiare ruoli a certi giocatori e ha fatto giocare Comuzzo al centro della difesa a 3, posizione in cui il giocatore deve avere una certa esperienza, piedi buoni e saper impostare.

Così ha tolto certezze alla squadra, e ve lo dico sinceramente: per me è una follia, una roba del genere se ti presenti a Coverciano ti stracciano il patentino. Se io, Lorenzo Amoruso, fossi il direttore generale della Fiorentina, se lunedì col Monza non vinco Palladino lo mando via. Prima delle 8 vittorie venivamo da tantissimi errori fatti in difesa. E adesso si torna a fare lo stesso errore. Si veniva da 2 gol con la Juventus presi al centro con due buchi enormi, e allora cosa fai lo stesso errore?

Il Napoli che abbiamo affrontato noi era forse il più scarso della stagione, gli mancavano giocatori importanti. Il discorso delle catene del Napoli può essere anche vero, ma fino a un certo punto. Se fai un 4-3-2-1 (e hai gli uomini per farlo) dai una copertura centrale ed esterna più importante.

Io credo che questa Fiorentina abbia tanta qualità, eccezion fatta per quei 3-4 elementi da cedere. Il problema è che, nel momento in cui vieni da 2 sconfitte e 1 pareggio e affronti il Napoli, tu devi avere certezze. La semplicità è la cosa più funzionale nel calcio. Io condanno questo, Palladino in questo momento ha voluto aggiungere un carico troppo pesante per una squadra che, adesso, non è in grado di reggerlo. Le partite con la difesa a 3 hanno portato solo brutti risultati e figuracce.

Ma a cosa serve Pablo Marì? Hai preso Valentini, ci stiamo complicando la vita in un modo esagerato. Pablo Marì mica è Beckenbauer, è un giocatore del Monza. Il leader in difesa lo può fare Valentini.

Gli errori di Comuzzo e Moreno vanno a condizionare la loro prestazione e il risultato, è difficile valutarli negativamente. A me non sono dispiaciuti tutto sommato, ma gli errori vanno a compromettere tutto.

LA SITUAZIONE DI COLPANI

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