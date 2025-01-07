Corriere dello Sport: "Colpani, il suo riscatto non è così scontato: il Monza vuole 12 milioni"

Ancora incerto il futuro di Colpani

Ancora incerto il futuro dell’ultimo grande escluso col Napoli, Andrea Colpani. Il Flaco, a differenza degli altri due, ha giocato tanto. Ha inciso però allo stesso modo, cioè poco (solo 2 gol contro il Lecce) e in questo momento la richiesta del Monza per il riscatto – 12 milioni – non pare giustificata da quanto fatto vedere dal giocatore. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-svela-la-fiorentina-ha-60-milioni-di-dubbi-gud-colpani-e-pongracic-non-stanno-rendendo/283684/