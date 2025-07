Nicolas Valentini è sempre più vicino al ritorno all’Hellas Verona. Come riportano diversi media veronesi – come l’Arena – il difensore argentino tornerà in gialloblu in prestito con opzione di riscatto. Dunque, si tratta di un ritorno a Verona per il difensore ex Boca Juniors che non ha ancora collezionato nessuna presenza con la maglia della Fiorentina.