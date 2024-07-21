CorSport, Fiorentina lavora per avere subito Valentini: proposti 2 milioni al Boca

Come riporta il Corriere Dello Sport, la Fiorentina continua a lavorare col Boca Juniors per trovare una soluzione che convinca gli argentini a lasciar partire subito Nicolas Valentini. Il difensore d...

Come riporta il Corriere Dello Sport, la Fiorentina continua a lavorare col Boca Juniors per trovare una soluzione che convinca gli argentini a lasciar partire subito Nicolas Valentini. Il difensore da gennaio sarà comunque del club viola a costo zero, con la dirigenza gigliata che sta provando ad avere l’argentino già adesso e avrebbe proposto un indennizzo al Boca da 1,5-2 milioni di euro. Per adesso, tuttavia, non arrivano aperture dal Sudamerica.

BREKALO JOLLY PER COLPANI?

https://www.labaroviola.com/nazione-colpani-fiorentina-si-puo-chiudere-in-tempi-brevi-brekalo-al-monza-per-abbassare-il-prezzo/261437/