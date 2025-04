Valentini: “Difendo da argentino, la salvezza con il Verona è la mia Coppa del Mondo”

Il difensore argentino del Verona in prestito dalla Fiorentina Nicolas Valentini ha parlato al Corriere di Verona: “Giocare in Serie A è un livello alto per me e voglio crescere sempre di più per guadagnarmi la convocazione con la mia nazionale, ma per il momento penso alla salvezza con il Verona che è la mia Coppa del Mondo. Difendo da argentino e voglio aiutare il Verona a raggiungere l’obiettivo che abbiamo e che non ci faremo scappare.”

Su un attaccante avversario: “Conosco da tanto Retegui e lo marcai anche in Argentina quando giocava con il Tigre, è diventato ancora più forte, si può dire che è uno di quelli che se gli lasci un metro ti fa male. Lui è un bomber eccezionale da affrontare.”