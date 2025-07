La Nazione: “Per Valentini probabile un nuovo prestito, per Sabiri si valuta la rescissione”

L’edizione odierna de La Nazione dedica un approfondimento alla situazione degli esuberi in casa Fiorentina, una questione tutt’altro che marginale per il club viola. Tra i nomi citati spiccano quelli di Valentini e Sabiri, due giocatori che finora hanno avuto un impatto pressoché nullo: entrambi, infatti, non hanno mai collezionato una presenza ufficiale con la maglia della Fiorentina. Due casi diversi per gestione e prospettive, ma accomunati dalla necessità di trovare rapidamente una soluzione.

Per Valentini si profila un nuovo prestito, con il Verona in pole, mentre per Sabiri – legato al club ancora da un anno di contratto – l’ipotesi più concreta sembra quella di una risoluzione o di una cessione a cifre simboliche. Entrambi sono attesi domani al Viola Park, dove potrebbe aggregarsi anche Infantino. Anche lui poco utilizzato, ma almeno autore di 8 presenze ufficiali, a differenza degli altri due. Il quotidiano ricorda che Valentini è arrivato a parametro zero, mentre Sabiri è costato 3 milioni: due operazioni che non hanno dato i frutti sperati, ma che – fortunatamente per la società – non hanno nemmeno comportato una significativa svalutazione del patrimonio tecnico.