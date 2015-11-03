Notizie Sabri Fiorentina

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La Nazione: “Per Valentini probabile un nuovo prestito, per Sabiri si valuta la rescissione”

12 luglio 2025 11:42

Di Marzio: "Fiorentina aumenta l'offerta per Sabiri. Proseguono i contatti, si cerca l'intesa"

30 gennaio 2023 17:35

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Sett. 5