Di Marzio: “Fiorentina aumenta l’offerta per Sabiri. Proseguono i contatti, si cerca l’intesa”

Proseguono i contatti tra Fiorentina e Sampdoria per Abdelhamid Sabiri. Stando quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club viola avrebbe leggermente aumentato l’offerta per il centrocampista marocchino (la prima offerta era di 2 milioni). Di seguito quanto scritto dall’esperto di calciomercato di Sky Sport: “Fiorentina, proseguono i contatti con la Sampdoria per Sabiri. I due club stanno cercando l’intesa con il centrocampista marocchino che rimarrebbe a Genova fino al termine della stagione. La società viola ha aumentato leggermente l’offerta iniziale che era di 2 milioni”.