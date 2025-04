Valentini: “Il Papa era come uno della mia famiglia, era un amico di mia nonna. Momento di dolore”

Nicolas Valentini, difensore dell’Hellas Verona in prestito dalla Fiorentina, ha parlato all’edizione online de L’Arena ripartendo dalla scomparsa di Papa Francesco, vista da lui che è cattolico praticante e la cui famiglia conosceva Bergoglio: “Pensare che ero a Roma coi miei compagni proprio il giorno prima… In Argentina è un momento di grande dolore. Nella mia famiglia siamo credenti e praticanti e lui era uno di noi. Uno che è sempre stato con la gente”.

Quindi Valentini racconta di come al tempo sua nonna Mirta avesse conosciuto e incontrato più volte il futuro Pontefice: “Aveva avuto l’onore di esserle amica, insomma, e poi l’ha incontrato a Roma. Credo qualche telefonata pure tra loro”.

Il difensore del Verona torna poi a parlare del campionato, riflettendo sulla sconfitta per 1-0 sul campo della Roma: “Abbiamo fatto una buona partita, loro ci hanno sorpreso con il gol dopo pochi minuti. La squadra comunque ha reagito: avevamo il gioco in mano a lungo, con qualche occasione creata. Siamo vivi, ci sono ancora tanti punti e tocca a noi farli. Cagliari? Noi dobbiamo fare una grande gara, perchè abbiamo la salvezza alla nostra portata. Tutto quello che è accaduto non si poteva prevedere. Bisogna sempre essere pronti”.

Valentini conclude parlando di sé stesso e di una sua eventuale permanenza all’Hellas Verona: “Una persona non incide mai da sola, faccio parte di un gruppo. Ora pensiamo solo a finire la stagione, poi si vedrà. L’obiettivo salvezza è troppo grande per l’Hellas per potersi distrarre adesso”. Lo scrive TMW