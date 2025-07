Da Verona: Hellas vuole Valentini con opzione di acquisto definitivo. Contatti con la Fiorentina

L’Hellas Verona punta al ritorno di Valentini. Il direttore sportivo del club veneto, Sean Sogliano, ha già avviato i contatti con la Fiorentina, intenzionata a valutare la cessione. Così scrive anche il Corriere del Veneto. Durante il suo periodo a Verona, Valentini ha offerto solidità e temperamento, giocando come centrale di sinistra nella difesa a tre di Paolo Zanetti. Nel precedente accordo non era previsto alcun diritto di riscatto, ma ora l’Hellas vuole modificare i termini dell’intesa. L’obiettivo è ottenere il giocatore con una formula che preveda l’opzione di acquisto definitivo, considerando che Valentini è sotto contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2029. Le parti stanno ora lavorando per definire le cifre dell’operazione.