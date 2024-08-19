La Nazione: "La Fiorentina per avere subito Valentini offre due milioni di euro al Boca Juniors"

La prima partita di campionato a Parma ha evidenziato una nacessità che era- sulla carta- nota. Ma che la difesa avesse bisogno di un puntellata, se non due, era tra le priorità del mercato viola. Dan...

La prima partita di campionato a Parma ha evidenziato una nacessità che era- sulla carta- nota. Ma che la difesa avesse bisogno di un puntellata, se non due, era tra le priorità del mercato viola. Daniele Pradè sta lavorando a fondo in ogni reparto e per la retroguardia ha già perfezionato l’accordo definito da tempo per l’arrivo a Gennaio di Nicolas Valentini Ma il direttore sportivo Viola sta provando a bruciara le tappe, ma si sta scontrando con la dura resistenza dal Boca Juniors che non ha alcuna intenzione di mollare il difensore, anche se a scadenza e fuori dal progetto tecnico della squadra del Boca.

Come noto, gli Argentini sono vincolati fino alla fine dal campionato che termina il 15 Dicembre (il suo contratto scade il 31 Dicembre di questo anno). Sarà fatto un altro tentativo per convincere gli intransigenti dirigenti argentini "bussando ai denari”. Sul tavolo circa due milioni di euro par chiuderla qua. Al momento l'interesse è stato tiepido soprattutto perché dalle parti della Bombonera se ne fa una questione di principio.

La Florentina, in ogni caso si sta cautelando a ha messo gli occhi su due pedine: la prima à il Red Davils Victor Lindelof (ancha lui in scadenza), la seconda à Modiba Sagnan, difensore centralae classe *99, del Montpellier. Uno dei due potrebbe arrivare indipendentemente dal evoluzione del affare Valentini. Lo scrive La Nazione

LA FIORENTINA CHIEDE 40 MILIONI PER NICO

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