Sabatini: "Valentini è un difensore forte. I giocatori che vengono dal Boca hanno un buon pedigree"

L'ex direttore sportivo della Salernitana commenta così il nuovo acquisto della Fiorentina: "Immagino sia stata una scelta di Burdisso

Il direttore sportivo Walter Sabatini ha parlato del nuovo acquisto della Fiorentina, Nicolas Valentini, in arrivo dal Boca Juniors. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Bruno:

"E' un giocatore forte, poi i giocatori che vengono dal Boca Juniors hanno un pedigree. Nico Burdisso lo conosce benissimo, non so se sia stata una sua scelta, ma immagino di sì. La Fiorentina ha un indirizzo di gestione molto interessante, poi ha fatto molto bene a livello europeo e continuerà a fare bene. Deve fare qualcosina in più in campionato".

VALENTINI È DELLA FIORENTINA: DEPOSITATO IL CONTRATTO. SI CERCA ACCORDO COL BOCA PER ANTICIPARE L’ARRIVO

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