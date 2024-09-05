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Fiorentina, quanti argentini! A gennaio diventeranno cinque. Infantino è stato reintegrato 

Non solo italiani, c'è una massiccia presenza di argentini nella Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 settembre 2024 09:19
Fiorentina, quanti argentini! A gennaio diventeranno cinque. Infantino è stato reintegrato  - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Infantino
Valentini
Quarta
Beltran
Moreno
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Il Viola Park è sicuramente l'ambiente ideale dove coltivare il talento dei giovani, anche se diversi ragazzi sono stati ceduti come Distefano, Fortini e Lucchesi. Ma Palladino ha dimostrato di lavorare bene sui più giovani, vedasi Comuzzo lanciato subito tra i grandi. Oltre a questo un dato interessante della Fiorentina è la massiccia presenza di argentini con 5 rappresentanti. Quarta e Beltran già presenti verranno raggiunti da Moreno e Valentini, ma solo a gennaio. Inoltre c'è anche Infantino che è stato inserito nuovamente in rosa. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

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