Fiorentina, quanti argentini! A gennaio diventeranno cinque. Infantino è stato reintegrato 

Non solo italiani, c'è una massiccia presenza di argentini nella Fiorentina

Il Viola Park è sicuramente l'ambiente ideale dove coltivare il talento dei giovani, anche se diversi ragazzi sono stati ceduti come Distefano, Fortini e Lucchesi. Ma Palladino ha dimostrato di lavorare bene sui più giovani, vedasi Comuzzo lanciato subito tra i grandi. Oltre a questo un dato interessante della Fiorentina è la massiccia presenza di argentini con 5 rappresentanti. Quarta e Beltran già presenti verranno raggiunti da Moreno e Valentini, ma solo a gennaio. Inoltre c'è anche Infantino che è stato inserito nuovamente in rosa. Lo scrive il Corriere dello Sport.