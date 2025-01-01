Valentini è un nuovo giocatore della Fiorentina, questa mattina è arrivato al Viola Park

Nicolas Valentini è già arrivato al Viola Park per iniziare la propria avventura con la maglia della Fiorentina

Nicolas Valentini è il primo colpo del mercato di gennaio della Fiorentina di mister Palladino. Il difensore argentino, che arriva dal Boca Juniors, era già stato acquistato dai viola nello scorso mercato estivo, ma la dirigenza gigliata non era riuscita ad anticiparne l'arrivo a Firenze. Pertanto, il classe 2001 si è unito solo adesso al gruppo, giungendo questa mattina al Viola Park

Valentini sarà il sostituto di Martinez Quarta, pronto a lasciare il capoluogo toscano dopo più di 4 anni per fare ritorno al suo amato River Plate. Inoltre, secondo quanto riportato dal giornalista Marco Conterio di Tuttomercatoweb, la Fiorentina è in pressing su Pablo Marì e vorrebbe imbastire un'operazione che potrebbe portare a Monza Matias Moreno.

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