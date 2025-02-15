Valentini incanta a San Siro, il difensore della Fiorentina è uno dei migliori: "Come i difensori di una volta"

Nicolas Valentini ha fatto il suo esordio da titolare con la maglia del Verona in casa del Milan nella sconfitta gialloblù per 1-0

Nicolas Valentini, difensore classe 2001 di proprietà della Fiorentina, è in prestito al Verona da qui a fine stagione. Il difensore ha giocato la prima partita da titolare nella difficile sfida contro il Milan a San Siro fornendo un'ottima prestazione. La sua pagella recita 6,5 per calciomercato.com, questo il suo giudizio:

"La prima da titolare in Serie A per il centrale argentino non è niente male. Attento, concentrato ed applicato. Magari stilisticamente non è il massimo della vita ma, da difensore di una volta, si fa valere dal punto di vista fisico e respinge tutto quello che capita a tiro. Non alza la linea, con Coppola, nell'occasione della rete di Gimenez."