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Valentini:"Molto contento di stare qua, non vedo l'ora di cominciare con la Fiorentina"

Il nuovo acquisto viola Valentini appena sbarcato dal Sudamerica ha parlato oggi al Viola Park prima dell'allenamento

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 gennaio 2025 16:51
Valentini:"Molto contento di stare qua, non vedo l'ora di cominciare con la Fiorentina" -
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Valentini
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Al sito ufficiale gigliato è intervenuto il nuovo acquisto viola Valentini appena sbarcato dal Sudamerica come primo arrivato del mercato invernale: "Sono molto contento di essere qui ed oggi comincio con la nuova squadra, la Fiorentina, ne sono orgoglioso e non vedo l'ora di giocare. Ho visto il Viola Park ed è una struttura bellissima."

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