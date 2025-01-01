Valentini:"Molto contento di stare qua, non vedo l'ora di cominciare con la Fiorentina"

Il nuovo acquisto viola Valentini appena sbarcato dal Sudamerica ha parlato oggi al Viola Park prima dell'allenamento

Al sito ufficiale gigliato è intervenuto il nuovo acquisto viola Valentini appena sbarcato dal Sudamerica come primo arrivato del mercato invernale: "Sono molto contento di essere qui ed oggi comincio con la nuova squadra, la Fiorentina, ne sono orgoglioso e non vedo l'ora di giocare. Ho visto il Viola Park ed è una struttura bellissima."

https://www.labaroviola.com/adani-de-gea-e-un-top-nel-suo-reparto-ti-porta-un-sacco-di-punti/282913/