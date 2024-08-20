Il Tirreno: "La Fiorentina spinge per anticipare l'arrivo di Valentini dal Boca. Offerti 1,5/2 milioni"

Il Boca Juniors non si abbassa ad alcuna richiesta, fino a questo momento, e per liberarlo in anticipo chiede almeno il doppio

La Fiorentina spinge forte per provare ad anticipare l'arrivo dall'Argentina di Nicolas Valentini e nelle ultime ore ha proposto una cifra da 1,5/2 milioni di euro per provare a prendere il centrale prima della sua naturale scadenza del contratto prevista per il mese di dicembre. Il Boca Juniors non si abbassa ad alcuna richiesta, fino a questo momento, e per liberarlo in anticipo chiede almeno il doppio, cifra che in questo momento la Fiorentina non vuole investire, avendo già messo sotto contratto il calciatore sudamericano. A riportarlo è Il Tirreno.

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