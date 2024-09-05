Corriere dello Sport: “Pradè ha optato per una linea verde in difesa. Valentini, il più esperto, arriverà a gennaio”

L'età media della Fiorentina è di 26,6, dunque è diminuita

La difesa è il reparto che in casa Fiorentina suscita più preoccupazioni, visto l'inizio di stagione, e vista la poca lunghezza numerica a disposizione di Palladino. Quello che è certo è che la società ha puntato su una vera e proprio linea verde nel pacchetto arretrato. Valentini arriverà a gennaio ed è un 2001, il più esperto.

Moreno e Comuzzo invece sono rispettivamente 2003 e 2005. Tendenza quella del ringiovanimento che la Fiorentina ha portato avanti in questo mercato. Le uscite di Belotti, Bonaventura, Faraoni e Duncan lo dimostrano. L'età media è di 26,6 ed è diminuita, certo non siamo sui livelli delle formazioni tedesche o francesi per esempio. Lo riporta il Corriere Dello Sport.